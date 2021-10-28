Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “zimmet” ve “akaryakıt hırsızlığı” gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personelin de aralarında olduğu haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11’i yakalandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto İzmir Karabağlar’da Mobilya Akademi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaştı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’ndan sorunların çözümü için söz aldı.

Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li tutuklandı Kocaeli'de polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li, tutuklanarak cezaevine gönderildi.