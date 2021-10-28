Türkiye Gazetesi

Denizli’de ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun müacadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz.