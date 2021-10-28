Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında, 10 büyükelçinin geri adım atması, ABD ile yaşanan F-35 krizi, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere gibi gündeme dair birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikâyet etmezse olmaz. " dedi.

SINIR DIŞI EDİLMELERİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK

"10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesine baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41. madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışmazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, hepsini çağırın hadlerini bildirin dedim.

Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu kişiler sınır dışı edilmesi için hemen çalışmalara başladık. Diplomaside bunun yöntemleri var, bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Sözleşmenin 9. maddesine göre zaten herhangi bir gerekçe göstermeden de sınır dışı edebilir.

BAVULLARINI HAZIRLAYANLAR OLMUŞ

Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var.

Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray'dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.

AÇIKLAMANIN ARDINDA BIDEN DEĞİL, NORDİK ÜLKELERİ VAR

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.

Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin.

OSMAN KAVALA DAVASI

Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir? Kavala hakkında birçok suçlama var. Şu an hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM'in kararı uygulandı. Bunu netleştirmemiz gerek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz. Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor. Bildirinin içinde kimselerin imzası var. Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa'yı mahkûm ediyor, Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.

KİMSE TÜRKİYE'YE NE PARMAK SALLAYABİLİR, NE İÇİŞLERİNE KARIŞABİLİR

Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirmek hangi ülkenin hukukunda suç değil. Bütün demokratik ülkelerde suç ve cezaları bizden çok daha ağır. Bu süreçte de gördüler ki artık Kimse Türkiye'ye ne parmak sallayabilir, ne de içişlerine karışabilir. Bu burada da kalmaz. Bundan sonra gereken tedbirleri alırız bu konunun takipçisiyiz.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Şimdi öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Tarih, saat belli olur açıklanır daha sonra. Biz zaten Blinken ile sürekli olarak görüşüyoruz. Biz diplomasiden yanayız, kendisi ile muhtemelen G20'de de Glasgow'da da görüşeceğiz.

F-35 PROGRAMI

ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Türkiye'nin ya F35 programına geri dönmesi lazım, ya da Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi lazım, bu da olmayacaksa paranın geri verilmesi lazım. CAATSA yaptırımında F-35 var, ancak yaptırım kapsamında olmayan birçok ürün var. Tabii burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. ABD'den bir heyet geldi, görüşmeler devam edecek.

KONGRE'NiN MEKTUBU

Bu konuda farklı lobilerin devrede olduğunu görüyoruz. 11 kongre üyesi var. Kongreden onay önemli. Biz S400'ü neden aldık? ABD kongreyi bahane edip Patriot'ları bize satmadı biz de başka kaynaklara yöneldik. Şimdi kongreden böyle ir mektup gelebilir ama burada daha çok ABD yönetiminin tutumu önemli. Yönetim kongreyi ikna edebilir.

TÜRKİYE RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIR MI?

Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor. Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan alırız. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır.

YUNAN BAKAN ÇOCUK GİBİ AĞLAYIP BİZİ ŞİKYÂET EDİYOR

Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikâyet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır.

CHP'NİN TEZKERE KARARI

CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da 'hayır' verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar?

TALİBAN GÖRÜŞMESİ

Afgan halkının çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden heyete de gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunduk. Özellikle kız çocuklarının okula gitmesi ve kadınların iş hayatına katışlması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.

Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na 10 büyükelçi talimatı Eskişehir'de 52 fabrikanın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer projelerin de toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçi hakkında 'istenmeyen adam' ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Taliban heyeti ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, Türkiye'ye heyet yolladı. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusuna "Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. YPG/PKK saldırılarında hem Rusya hem de ABD'nin sorumluluğu var" dedi.