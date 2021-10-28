Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Tezkere tartışmalarına da değinen Bakan Akar, " Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var. Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.” dedi.

AZERBAYCAN'A MAYIN TEMİZLEME DESTEĞİ ÇALIŞMALARI

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Azerbaycan’ın işgal altından kurtardığı öz topraklarında Ermenistan tarafından döşenen mayınların temizlenmesine yönelik faaliyetlerdeki son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, “Ateşkesin ilan edildiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvveleri unsurları mayın temizleme faaliyetine başladı. Mayınlar, el yapımı patlayıcılar temizlendikçe söz konusu bölgeler daha güvenli hale geliyor, tarıma, yerleşime açılıyor. Aynı faaliyeti Libya’da da yapıyoruz. Bununla ilgili Silahlı Kuvvetleri personelimiz eğitici olarak dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri personelini bu konuda eğitiyor” diye konuştu.

"BİZİM BEKLENTİMİZ BÖLGENİN RAHATA KAVUŞMASI"

Bir gazetecinin “Ermenistan’ın mayın döşediği alanlarla ilgili haritayı paylaşmadığına” yönelik ifadesi üzerine Akar, “Bunların bir an önce verilmesi konusunda temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında dikkat çektiği konu, bölgede ateşkese bağlı bir istikrarın, huzurun oluşması. Sadece bir ülke için değil. Geldiğimiz noktada herkesin masaya oturup, konuşup görüşüp ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanması ve insanların güven, refah içinde yaşamalarının sağlanması önemli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece yapıcı, müzakereye, diyaloğa açık, makul, mantıklı çözümleri ortaya koyuyoruz” diye konuştu.



“Türkiye’nin bu önerilerine olumlu dönüş oluyor mu?” sorusuna Akar, “Oluyor. Bazı sinyaller var. Bizim beklentimiz bölgenin rahata, huzura kavuşması yönünde” karşılığını verdi.

"TEZKERE KARARININ ARDINDA BİR ŞEY ARAMAYA GEREK YOK"

Bir gazetecinin dün TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi

operasyonlar yapabilmesi için cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak, “Niye iki yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var?” sorusu üzerine Akar, şunları kaydetti:

“Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var. Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”

Suriye-Irak tezkeresi Resmi Gazete'de Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkere aynı, oy farklı! CHP dün 'evet' dediğine bugün 'hayır' dedi 2020’deki tezkereye ‘evet’ oyu veren CHP; HDP seçmeninin oyunu almak için, Pervin Buldan’ın ‘hayır deyin’ çağrısını dinledi. Güvenlik kaynaklarına göre tezkerenin geçmemesi hâlinde Türkiye’nin yurt dışına asker gönderme dışında, oradaki mevcudiyetini sürdürebilme kabiliyeti de ortadan kalkacaktı.

Erdoğan’dan CHP'ye tezkere tepkisi: HDP'ye biat etti boyun eğdi yazık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. CHP'nin tezkereye 'Hayır' oyu kullanmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da tehdit ediyorsunuz' diyerek HDP'ye ağızlarının payını vermesi bekleniyor. Artık böyle bir yönetim yok. Hiç şüphesiz burada önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, boyun eğmesi. Yazık. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.