Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

“TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA AYNI HİZADADIR”

"Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır."

HAYIR OYU VERMİŞTİ

CHP, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye hayır oyu vermişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında konuşuyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'den "Ziya Gökalp" paylaşımı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp’i ölümünün 97. yıl dönümünde andı. Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti’nin fikir kutbu, ana dinamiği, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp’tir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü Kabine Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi saat 14.15'te başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kritik zirve basına kapalı gerçekleşirken bir açıklama yapılmadı.