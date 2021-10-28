Son günlerde ‘muz’ üzerinden sosyal medya platformlarından yapılan provokasyona ilişkin olarak ekipler harekete geçti. Sokak röportajı sırasında vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, Suriyeliler kilolarca muz alıyor" ifadesi üzerinden provokasyon amaçlı videolar çeken Suriye uyruklu kişiler için inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, bir vatandaş tarafından verilen sokak röportajı sırasında, kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüpheli tespit edildi.
11 KİŞİ YAKALANDI, 11 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Dün ve bugün Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde yapılan operasyonların ilk etapta 7, operasyonun devamında ise 4 kişi yakalandı.
Toplam 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin 26 Ekim’de Hollanda’ya gittiği belirlendi. Zanlıların 7’sinin ise İstanbul dışında olduğu kaydedildi.
Yakalanan şüphelilerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçunda işlem gördükleri öğrenilirken, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
Polis, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki Suriyelilerin güncel sayısını açıklandı Türkiye'nin gündeminde yer alan konulardan biri olan mültecilerin durumu ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü konu ile ilişkili hazırladığı eylül sonu raporunda geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısın açıkladı.
Avrupa, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro verecek Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ilave kaynak sağlamaya hazırlanıyor.
Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11’i aranıyor
Sokak röportajı sırasında vatandaşın 'muz yiyemiyorum' ifadesi üzerinden sosyal medya platformunda videolar çeken yabancı uyruklu 31 şüphelinin 11’i sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
Son günlerde ‘muz’ üzerinden sosyal medya platformlarından yapılan provokasyona ilişkin olarak ekipler harekete geçti. Sokak röportajı sırasında vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, Suriyeliler kilolarca muz alıyor" ifadesi üzerinden provokasyon amaçlı videolar çeken Suriye uyruklu kişiler için inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Etiketler : Suriye,muz,haber,gündem,