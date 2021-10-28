AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İstanbul'a yeni millet bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını söyledi.