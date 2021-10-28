Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Sel'in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Erdoğan'dan şehit Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı
28.10.2021 - 18:32 | Son Güncelleme: 28.10.2021 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Sel'in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler : erdoğan,taziye,haberler,
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