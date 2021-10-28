Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

“Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Osmaniye'ye şehit ateş düştü Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehadet şerbetini içti.