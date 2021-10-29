Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33 yabancı uyruklu şüpheliden 28'i yakalandı.
Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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