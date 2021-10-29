Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını yaptı. Burada konuşma yapan Erdoğan, sözlerine Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlayarak başladı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ, AKM ÜZERİNDEN GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI"

"Bugün ülkemize ve İstanbul'a yeni bir kültür sanat eseri kazandırmanın da gururu içindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı "Taksim'de 75 yıl önce temeli atılan AKM uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hâle gelmişti. İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi hâline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi Olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" dedi.

"2,5 YIL GİBİ REKOR BİR SÜREDE İNŞA ETTİK"

İlk AKM binası gibi bu eserin de mimari müellifinin Tabanlıoğlu Ailesi olduğunu aktaran Erdoğan "Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşası 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan bu salon her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatıldı. İkinci salonumuz da 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımıyla pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahip. Kültür Sokağı ise kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sineması, sergi salonu, kafeleri, restoranları ile her kesime hitap etmektedir. Yeni AKM ile burada, İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür-sanat hizmetleri sunacak abidevi bir sanat eseri ortaya çıkardık" diye konuştu.

"YAPAMAZ DİYENELR UMARIM MAHCUPTUR"

Erdoğan "Uzun yıllar boyunca AKM'nin yenilenmesi projesine karşı çıkan, akla hayale gelmeyen yalanlara başvuran kesimlerin bu eser karşısında bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarını ümit ediyorum. Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini Harbiye'de de yaşadık. 'Yapmayacaklar, burada sadece oyalıyorlar' dediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye'deki kongre merkezini de yaptık. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik. 1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki. Haliç'i temizleyip yeniden halkın hizmetine sunduk, güçlü bir ulaşım altyapısı kurduk. Çünkü biz İstanbul'a âşıktık. Kentsel dönüşüm projeleriyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla şehrin çehresini değiştirdik. Kanal İstanbul gibi küresel düzeyde stratejik projelerle şehrimizi dünyanın kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

"1453'TEN BERİ BU ŞEHRE VURDUĞUMUZ MÜHÜRLERİN SON HALKASI

İstanbul'u cazibe merkezi getirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'un ruhunu oluşturan tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkacak nice eserlere imza attık. Türkiye'nin ve İstanbul'un 2023 hedeflerine uygun böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. 1453'teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm AKM'miz ülkemizin kültür sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır" sözlerini sarf etti.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu açılışla birlikte 4 Kasım'a kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Böyle bir eserin meydana getirilmesinde tabii ki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kardeşimi özellikle kutluyorum. Çünkü buraya sadece ara sıra uğramak değil, buraya gerçekten kendini vermek suretiyle, burayı yakın markajda takip etmesi, işte bugün bu açılışı yapma şanına bizi kavuşturdu.

"SANATÇILARIMIZ, MİMAR SİNAN GİBİ ESERLER BIRAKMALI"

İstanbul dünyanın en kadim medeniyet şehirlerinden olmasına rağmen hâlâ hak ettiği yere ulaşamamış bir şehirdir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapan İstanbul, Cumhuriyetimizin de en kıymetli markasıdır. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için ihtiyacımız olan gücü uzun süre sonra ancak toparlayabildik. Bu sıkıntılı dönemde İstanbul da ağır yaralar aldı. İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde etrafı gecekondularla çevrili, altyapısı yetersiz bir şehir devralmıştık. Kolları sıvadık ve kısa sürede çok önemli mesafe kat ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde de İstanbul'un her meselesiyle yakından ilgilendik. Bu kadim şehir geri dönüşü olmayan kimi tahribatlara uğradı. Ama artık karşımızda çehresi değişmiş, imkânları artmış, hedefleri büyümüş bir İstanbul var. İnşa ettiği yüzlerce eser hâlâ dimdik ayakta olan, bir asırlık hayatının her anını ülkesine ve milletine hizmete adayan Mimar Sinan'ı böyle bir eserle anmamızı ecdadımıza ve tarihimize vefa borcunun gereği olarak görüyorum. Mimar Sinan'ın eserleri sadece taştan, topraktan, ahşaptan ibaret yapılar değildir. Sinan Konstantiniyye'yi İstanbul yaptı. 'İstanbul neresidir' diyenlere 'Sinan'ın iz bıraktığı yerdir' demek doğrudur. Sanatçılarımızdan tıpkı Sinan gibi bu toprakların tarihini anlatacak eserler vermelerini bekliyoruz.



Erdoğan'dan 'AKM' paylaşımı: İftiralara rağmen yeniledik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi binasının yıllardır süren türlü engellemelere rağmen yenilendiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.