Türkiye Gazetesi

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Al Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi." ifadesine yer verildi

Emirlik Divanı'ndan yapılan diğer bir açıklamada da, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani'nin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim kutlaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.