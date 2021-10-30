Türkiye Gazetesi

Türkiye'de teröre ve teröristlere geçit verilmiyor. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla suçlular adaletin pençesinden kurtulamıyor. Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleşen operasyonda 9 PKK'lı yakalandı.

11 İLÇEDE 15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

PKK'da derin çatlak: 680 terörist TSK'nın karşısına çıkamadı PKK/YPG'nin Ayn İsa ve Tel Tamir bölgesine, eğitim kamplarından getirmek istediği 680 terörist TSK ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gelmeyi reddederken, teröristlerin örgütün sözde cezaevlerine kapatıldığı öğrenildi.