Türkiye Gazetesi

İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz cumartesi günü markete müşteri gibi giriş yapan şahıs, market sahibinin kasadan ayrılmasıyla kasaya yanaşarak tezgah üzerinde bulunan yardım kutusunu çantasına attı. Tezgahta bulunan kumbaranın, mahalleli tarafından 1 yaşındaki bir bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için markete koyduğu öğrenildi.

“İNSANLIK BU SEVİYEYE Mİ DÜŞTÜ”

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Yeliz Mengü Kaya, ”Mahallemizde yaşayan bir ailemizin hasta çocuğu var. Bizler de yardım amaçlı markete kumbara koymuştuk. Maalesef bu kumbara market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada bir başka kişi tarafından çalındı. Kumbarada biriken parayı almak için geldiğimizde çalındığını öğrendik. İnsanlık bu seviyeye mi düştü? Diyecek başka bir sözüm de yok. Çocuğun ailesi de olayı duyunca çok şaşırdı ve üzüldüler” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Markete giren kadının, mahallelinin 1 yaşındaki hasta bir çocuğa yardım toplamak için koyduğu kumbarayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.