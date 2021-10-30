Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını derinleştirdi.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan “Grafiker” olarak çalıştığı belirlenen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni olduğu tespit edilen Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21. Ekim'de Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Örgüt adına yardım toplayan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı ​İzmir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına himmet, burs gibi yöntemlerle yardım topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisinden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.