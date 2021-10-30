Türkiye Gazetesi

G20 Liderler Zirvesi kapsamında devlet başkanları Roma'da resmi törenle karşılandı. Liderleri İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı. Liderler karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve birçok kez tartışmaların odağında olan Macron'la sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Biden'ın sohbet ettiği dakikalar törene dikkat çeken anlarından oldu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

Açıklamalarıyla, Türkiye ile Fransa arası ilişkileri sık sık geren Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile selamlaşarak kısa süreli sohbet etti.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

G20'de hedef, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2022 ortasına kadar koronavirüse karşı aşılanmasını sağlamak üzere adımlar atacaklarını açıkladı.

G20 Liderleri, Roma'da bir araya geliyor Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından yüze buluşacak olan dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin lideri, Roma'da zirvede bir araya gelecek.