Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminde Doğancılar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Elif’in aynı enkazda hayatını kaybettiği 7 yaşındaki ağabeyi Umut’u unutmadı. Depremde yaşamını yitiren Umut’un 2 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resmi Aşık Veysel Alanındaki buz sporları binasının girişine asıldı.

“DİĞER BÜTÜN RESİMLER ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI”

Umut’un babası Oğuz Perinçek, “28 Ekim’de Urla’daki köy evine gidip orada dört gün kalmayı düşünüyorduk. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim vardı. Ancak Umut, Cumhuriyet Bayramı için resim yapmak istediğini ve o resmi 29 Ekim’de okula götürmek istediğini söyledi. Yoksa biz 30 Ekim’de evde olmayacak ve bu felaketi yaşamayacaktık. Öğretmeni bu resmi saklamış, bize getirdi. Diğer bütün resimler enkaz altında kalmıştı” ifadelerini kullandı.

“YARALARI İYİLEŞTİRMENİN EN İYİ YOLU”

Umut’un adını yaşatmak ve diğer çocuklara destek olmak için Yüreklere Umut Vakfını (YUVA) kurduklarını söyleyen Oğuz Perinçek, “Urfa’dan İstanbul’a kadar kütüphaneler, derslikler, bilgisayar laboratuvarları kurduk. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak acımızı bir nebze olsun azaltıyor. İtalyan yazar Calvino da yaraları iyileştirmenin en iyi yolunun bu olduğunu söyler. Çocuklara umut olmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.

UMUT İÇİN BİSİKLET ETKİNLİĞİ YAPILDI

30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı anma programı kapsamında Umut için bir bisiklet etkinliği de var. Umutlara Yürek Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programla 117 bisikletli, depremin yaşandığı saat olan 14.51’de Aşık Veysel Alanı Buz Sporları binası önünden Manavkuyu’daki Doğanlar Apartmanı’na “Umut’a Sürüyoruz” sloganıyla ve Umut’un çizdiği resmin üzerinde bulunduğu tişörtlerle bisiklet sürecek.

ANA SINIFINA ADI VERİLDİ

Enkazdan sağ çıkarılan ancak kısa bir süre sonra hayata veda eden ailenin 7 yaşındaki üyesi Umut Perinçek'in adı kentteki bir anaokulun ana sınıfına da verildi. Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel ve 3 yaşındaki Elif kurtarılmıştı.

117 can hayattan kopmuştu... İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti İzmir, geçen sene bugün 6.6 büyüklüğündeki depremle kabusu yaşadı. 117 vatandaşamızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden bir yıl geçti. Geçen sene de sevdiklerini kaybeden vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.