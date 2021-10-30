Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ak Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı’nda "AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu söyleşi yaptı. Demiröz konuşmasında AK Parti'nin makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

“YILBAŞINA DOĞRU BÜTÜN KARARLAR ALINACAK”

Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi yoldayız, eksiklerimizi teşhis etmemiz, bu hastalıkta da öyle teşhis koyduktan sonra tedavi daha kolay. Biz onun teşhisini koymuşuz, yılbaşına doğru bütün kararlar alınacak. AK Parti, bu ülkeye 20 yıl nasıl hizmet etmişse yine çözüm AK Parti'de çünkü diğer partilerin hiçbir projesi yok ellerinde. Bugüne kadar sadece laf. Lafla da peynir gemisi yürümüyor. Bu problemleri çözecek olan yine AK Parti'dir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız."

“EMEKLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR”

"İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor." diyen Demiröz, "Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.

“KÜÇÜK ESNAFI DA KAPSAYACAK”

Bunun dışında onlara Kredi Garanti Fonu'yla yeni bir fon düzenleniyor, pandemi sürecinde geçen yıl 250 milyar lira verdik ama genelde büyük esnaf faydalandı çünkü bankalar kredi verirken bazı şeyler istiyor, ipotek, evrak, bilanço istiyor ama küçük esnafta bu tür şeyler eksik olduğu için o kredilere ulaşamadı, aslında ulaşılacak nokta oydu. Bu nedenle onları da kapsama alacak şekilde diğerlerinden ziyade, küçük esnafı kapsama alacak şekilde çalışmalar başladı. Geçtiğimiz gün buraya gelmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüm, hazır olduğunu hatta rakam açıklamayacağım ama bizim telaffuz ettiğimiz rakamların daha üstünde bir fon ayırabilecekleri ifade edildi. Bu da bizim elimizi güçlendirdi." şeklinde konuştu.