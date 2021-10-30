Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak
30.10.2021 - 16:47 | Son Güncelleme: 30.10.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
808310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/808310.aspx
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