Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi,  puan  türü  ve  adedi  belirtilen  Din  İşleri  Yüksek  Kurulu  uzman  yardımcısı  kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

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