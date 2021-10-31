Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddiaya göre aracıyla seyir halinde olan şoför yol kenarında bulunan vatandaşlarla tartıştı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Otomobiline binen öfkeli sürücü yol kenarında durmaya devam eden yolcuların üzerine sürdü. Otomobilin hızla üzerlerine geldiğini fark eden vatandaşlar kaçışırken direksiyon hâkimiyetini kaybeden öfkeli sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Araç yol kenarında bulunan bir lokantanın camına vurarak durabildi.

“VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ”

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Takla atıp ters dönen aracın içinden çıkıp kaçan şahıs için inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın olay yerinden çekilmesi ile yol trafiğe tekrar açıldı. Olayın görgü tanığı Gürbüz Nama” Şu aracın sahibi yoldan geçerken vatandaşlarla tartıştı. Tartışma bitince aşağıya gidiyor aracı çevirip vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlar sağa sola kaçınca duvara vuruyor ters dönüyor. Araçtan inip kaçıyor. Durumunu bilmiyorum araçtan indi yukarıya doğru kaçtı. Kısa boylu tombul bir çocuk olduğunu gördük sadece “ dedi

Sancaktepe’de tır yan yattı! 7 araç birbirine girdi Sancaktepe TEM bağlantı yolunda frene basan tırın hakimiyetini kaybederek yan yatması sonucu 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.