Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

COVID-19 salgınının başladığı tarihten bu yana TBMM’deki virüs vakaları Türkiye ortalamasının üzerinde çıkıyordu. Bir dönem pozitiflik oranının yüzde 30’a çıktığı Meclis’te, milletvekillerinin aşılanması ile birlikte geçen yıla oranla vakalar yok denecek kadar azaldı. TBMM’de salgının başından beri 170 civarında milletvekili koronavirüse yakalandı. Bazı milletvekilleri iki kez, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez COVID-19 olmuştu. Milletvekillerinin aşılanması ile birlikte özellikle mayıs ayından sonra TBMM’deki virüs vakaları azalmaya başladı. 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayan Meclis’te şu ana kadar sadece 4 milletvekili COVID-19’a yakalandı.

4 AŞIYA RAĞMEN VİRÜS KAPTI

İki doz Çin aşısı, iki doz da MRNA aşısı olmasına rağmen virüs kapan milletvekillerinden AK Partili Hüseyin Yayman “Antikorum da olmasına rağmen ikinci kez COVID-19’a yakalandım. Ama suç bende. Çünkü ‘Salgın bitti galiba’ deyip maskeyi çıkardım, mesafeye önem vermedim. Sonuçta da ikinci kez corona oldum. Birinciye göre ikincisini daha kolay atlattım ama kamuoyuna salgının geçmediğini, maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ve aşı olmayan gençlerimizin de bir an önce aşı olmaları konusunda ricamı belirtmek isterim” dedi. Son bir ayda, AK Parti milletvekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik, İmran Kılıç ve İrfan Kartal da COVID-19’a yakalandı.

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ VEKİLLER

Öte yandan, yerli aşı TURKOVAC gönüllüsü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in ikinci dozdan sonra yaptırdığı antikor ölçümünde, referans değerin 4 katı antikor oluştuğu tespit edildiği öğrenildi. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise iki doz Çin aşısından sonra, hatırlatma dozu olan üçüncü dozunu yerli aşı ile yaptırdı ve TURKOVAC’ın üçüncü doz gönüllüsü oldu.



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