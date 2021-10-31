Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G-20 Liderler Zirvesi bu yıl İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi. G-20 Liderler zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Bugün TSİ 12.10'da gerçekleşecek görüşmede F-16 savaş uçağı alımı, Suriye ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama görüşmenin Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağını duyuruldu.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

İki liderin 20 dakikalık bir görüşme gerçekleşeceği öngörülen görüşme başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı. G-20 zirvesinin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temaslarını çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi TSİ 12.15'te başladı.

BİDEN F-16 SORUSUNA CEVAP VERDİ

İkili görüşmeden önce fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazeteci tarafından sorulan "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden G-20'de görüşecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği duyuruldu.