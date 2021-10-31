Türkiye Gazetesi

Türkiye, Van’ın İran sınır hattından gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını TOKİ’nin çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

3’TE BİRLİK KISMI TAMAMLANDI

Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van’ın İran’la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3’te birlik kısmı tamamlanmış oldu.

7 GÜN 24 SAAT DEVRİYE GEZİLECEK

Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

AKDENİZ KIYISINA ULAŞMIŞTI

TOKİ, daha önce Türkiye-Suriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı. Suriye sınırına 588.9 kilometre duvar ören TOKİ, Hatay Denizgören bölgesinde tamamladığı sınır güvenlik sistemini Akdeniz kıyısına ulaştırmıştı.

16 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Suriye sınırının ardından İran sınır hattında da çalışmalara başlayan TOKİ, Iğdır’ın 53,4 kilometrelik kısmı ile Ağrı’nın 81,9 kilometrelik sınır fiziki güvenlik sistemini tamamladı. 2021 yılının başında Van ve Hakkari’nin İran sınır hattında da duvar örmeye başlayan TOKİ, Van’da toplam 64 kilometrelik uzunluğundaki duvarın 27 kilometresini, Hakkari’de ise 28 kilometre uzunluğundaki duvarın 16 kilometresini tamamladı.

766 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLDÜ

TOKİ, şu ana kadar Suriye sınırına 588,9 kilometre, İran sınır hattına ise 177,9 kilometreyle toplam 766,8 kilometre duvar örerek sınır güvenliğine katkı sağladı.

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