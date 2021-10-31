Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyeden 81’inin montajının bitirildiğini söyleyerek, "1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak" şeklinde konuştu. Yaptığı yazılı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona gelindiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır" İfadelerini kullandı.

SON 6 TABLİYE KALDI

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale köprüsü çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar, orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor."

PROJE 18 MART 2022’DE BİTECEK

Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Projenin 18 Mart 2022'de tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarla 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecek."

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınına damga vurdu! Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanının sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya basınında gündem oldu. Dünya çapındaki proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyoluna, dünyanın önde gelen inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık yer ayrıldı.