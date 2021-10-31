Türkiye Gazetesi

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma’da gerçekleşen ikili görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleşen 1 saat 10 dakikalık görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

G-20 zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde bir araya gelen iki lider basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. İki lider arasında görüşme, 50 dakika sürdü.



Roma'da kritik zirve: Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi.