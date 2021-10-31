Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, ana muhalefet partisi CHP'nin liderli Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi bir eve sığındını belirterek "Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan o gece uçağa binip Marmaris'ten İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu ise gizlendi. Bu millet kaçana güvenmez. O AK Parti teşkilatını da kendisi gibi sanıyor. Biz, bu ülkede başbakan idam edildi, korkmadık. Biz ipimiz cebimizde geziyoruz. Sizden korkan namerttir. Türkiye'yi eski günlerine döndürmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"MUŞ OVASI ŞENLENDİ"

Soylu, sözlerini "Doğu ve Güneydoğu'da PKK, Suriye'de PKK/PYD, Kuzey Irak'ta DEAŞ, içeride FETÖ, Türkiye'yi bir terör vesayetiyle sarmaya çalışmıştı. Güney sınırımızın altındaki istikrarsızlık ortamının doğurduğu kitlesel göçle bu terör vesayeti tahkim edilmeye çalışıldı. Eğer bugün Doğu ve Güneydoğu'da fabrikalar açılıyorsa, yaylalarımızda hayvancılık ve tarım yapılıyorsa, Muş Ovası yeniden şenlenmişse bu bizim sayemizdedir. Buu da silahla, hukuksuzlukla, baskı ve şiddetle yapmadık, HDP de Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de duysun" şeklinde sürdürdü.

"ASIL MESELE 2023'TE BAŞLIYOR"

"2023'ü 2023 olarak görmeyin" diyen Bakan Soylu "2023 sadece bir yıl olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılı ama 21. yüzyılda başladığımız yolculuğun 2053 ve 2071'in en önemli durağı olarak görün. Bizim meselemiz 2023 ile bitmiyor. Türkiye'nin meselesi, AK Parti'nin meselesi, Cumhur İttifakı'nın meselesi ve bu milletin meselesi 2023'te başlıyor" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR, TABANINI OYALIYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, seçim oy oranlarıyla ilgili de konuştu. Soylu, şunları söyledi: Şu ana kadar hayatımı, bir ayı aşkın anket incelemesi yapmadan geçirmedim, benim özelliğim bu. Sahaya bakarım, vatandaşlarımız ne diyor bunu görürüm. Muhalefet 2023'e kadar mağlup olacaklarını biliyor, tabanını oyalamaya çalışıyor. Bunlar eski siyasi taktiklerdir. Biz bu oyunları çok gördük. Şimdi yeni Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan siyaseti felsefesi var. Şunu altını çizerek söylüyorum, Bu ay, geçen ay ve ondan önceki ayda CHP ile aramızdaki puan farkı 15'tir. Ama bu az. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş ya 2023 geldi diye havaya girdiler. Cumhurbaşkanlığını paylaşamıyorlar. Siz, sizlere verilenlerin kıymetini bilmiyorsunuz, beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz.

"ERDOĞAN, BÜYÜKELÇİLERE ASLAN GİBİ KÜKREDİ"

10 büyükelçi bildiri yayımladı, bir tek muhalefetin sesi çıkmadı. Sadece Recep Tayyip Erdoğan aslan gibi kükredi. Milletimizin, ülkemizin, devletimizin itibarını o kendi Batı ittifaklarına teslim etmedik. Bunlar, Batı talimat verse hemen kabul ederler. Bu eski Türkiye kafasıdır. 2023'te Kılıçdaroğlu, HDP'liler arkanızda Amerika'da olsa, Avrupa'da olsa silineceksiniz, silineceksiniz.

Bakan Soylu: Sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki, sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak" dedi.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: FETÖ’yü tasfiyenin mi hesabını soracaksın? CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Soylu, "Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor" dedi.