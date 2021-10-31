Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin çabası sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

11 AYDA 171 PKK'LI TESLİM OLDU

Açıklamada, 2013-2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 171'e yükseldiği vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim oldu. Bölgeye helikopterle inen Mehmetçik teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı. 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu.

PKK/YPG'nin sözde sorumlusu teslim oldu Pkk/YPG'nin sözde sorumlusu ikna edilerek teslim oldu.