Türkiye Gazetesi

KOMBASSAN Holding'in kurucusu Haşim Bayram, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Bayram, Konya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Bayram, kurtarılamadı. 70 yaşında vefat eden merhumun cenazesi yarın Hacıveyis Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan, Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okudu. Orta öğretimi Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim gördü. Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kurdu. Uzun yıllar holdingin yönetim kurulu başkanlığını icra etti.

Yaka kartlı tedbir Covid'e karşı koruyamadı Kırıkkale'de sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla dolaşarak vatandaşları tek tek uyaran Yurdalan Eroğlu, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

ABD İstihbaratından Covid-19 raporu ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu Covid-19 raporunu yayınladı. İstihbarat kurumları raporun 'biyolojik bir silah' olarak geliştirilmediği konusunda hemfikir. Ancak kökeni konusu yine yanıtsız kaldı.