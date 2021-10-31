Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'dan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Merkel ile de bir araya geldi.



Erdoğan’dan biden görüşmesi açıklaması: F-16’lar konusunda olumlu gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından yaptığı basın toplantısında Joe Biden ile görüşmesi ve F-16'lara ilişkin soruya, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." cevabını verdi.



G-20 zirvesinde diplomasi trafiği: Erdoğan Macron ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.