Türkiye Gazetesi

Devrezli Makina Kurucu Ortağı ve Kalite Yönetim Temsilcisi Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, firmalarının temellerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) 7 yıl F-16 ve CASA uçak projelerinde görev yapan babaları Yavuz Pehlivanoğlu tarafından 1993 yılında atıldığını söyledi.

Firma olarak 2007 yılında 3 kardeş olarak sektör değişikliğine gidip savunma sanayisi ve medikal alana geçiş yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, 2010 yılında ise motor projesinin ilk adımlarını attıklarını anlattı.

Pehlivanoğlu, 5 yıl süren literatür çalışması sonunda 100 nevtonluk motorun tasarımına başladıklarını 2019 yılı başında da motorun üretimini tamamladıklarını söyledi. 100 nevtonluk motorla 80 saatlik çalışma süresine ulaştıkları bilgisini veren Pehlivanoğlu, 2021 başında da 200 nevtonluk daha güçlü bir motorun üretimini tamamladıklarını ifade etti.

YÜZDE 40 DAHA UYGUN OLACAK

Mustafa Yasin Pehlivanoğlu “2022’nin ikinci yarısında 100 ve 200 nevtonluk motorlarımızın seri üretimine başlamayı planlıyoruz” dedi.

Motorların kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Pehlivanoğlu, şunları kaydetti: "100 ve 200 nevtonluk motorlarımızı hobi sektörü için ürettik. Mikro bazlı jet motorların prototip aşamasında Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. Bu motorlar yurt dışından alınıyor. Bakım ve temin konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Motorlarımızı 1.500 nevtona kadar çıkarmayı planlıyoruz. Tasarımlarımız var, talep doğrultusunda savunma sanayisi için de motorlar tedarik edebiliriz."

YERLİLİK ORANI YÜZDE 85

Pehlivanoğlu, motorların yerlilik oranının yüzde 80-85 seviyesinde olduğuna işaret ederek, seri imalata kadar bu oranı yüzde 90-95 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini, malzeme konusunda da çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, motorların maliyetinin de yurt dışından tedarik edilen muadil ürünlerden yüzde 30-40 daha uygun olacağını bildirdi.

Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yerli endüstriyel GPS geliyor: Traktör tarlayı kendi sürecek ODTÜ mezunu bir grup genç tarafından geliştirilen yerli endüstriyel GPS cihazı, başta tarım olmak üzere savunma sanayii ve enerji gibi stratejik sektörlerde verilerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak.