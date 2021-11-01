Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullar kapanabilir' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz."
Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı
Bakan Koca'dan çok net yüz yüze eğitim açıklaması Bakan Koca toplantı sonrası 'Okullar açık kalacak mı? sorusunu cevapladı. Koca: "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak." dedi.
Erdoğan yüz yüze eğitim tartışmalarına son noktayı koydu: Şartları sonuna kadar zorlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakalar sonrası yüz yüze eğitime ara verilip verilemeyeceği tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitim, öğretimi devam ettirmektir" dedi.