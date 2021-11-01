Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ABD ile yaşadığı F-35 savaş uçakları krizinde Pentagon’dan gelen heyet ile Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıların sonucunda çalışmaların devam etmesi konusunda iki taraf da mutabık kalırken ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor.

3 SEÇENEK MASADA

Yapılan görüşmelerde Türkiye’nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alındığı belirtilirken 3 seçenek masaya sundu. Kaynaklardan yapılan açıklamada, “Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek” ifadelerine yer verildi.

SURİYE SINIRINA OLASI OPERASYON

Son dönemde Suriye sınırına yönelik takviye görüntülerin yer aldığı belirtilerek olası bir harekata ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor” cevabını verdi.

“RUSYA’NIN KONUŞLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Kamışlı’ya Rus uçaklarının konuşlandırıldığına” yönelik iddialar hatırlatılan kaynaklar, “Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil” dedi.

YERLİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR

SAMP-T tedarikine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, yerli sistemlerin geliştirilmesinin yanında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin TBMM’de kabul edildiği belirtilerek bunun süresine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi: “İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye’den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014 yılından beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bu tezkerede bu konuyla ilgili yeni bir ifade yok. 2014’te BMGK’nın 2170 sayılı DEAŞ ve diğer terörist oluşumlarla mücadele konusunda bir kararı var. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon kuruldu. Bakanlar Kurulumuzun o dönemde aldığı bir karar da var. Bu karara istinaden çıkarılmış bir tezkere ve 2014 yılından itibaren çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadeler yer alıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok.”

MSB: F-35 müzakereleri devam edecek Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusunu görüşmek üzere Ankara’da bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıdan müzakerelere devam edilmesi konusunda karar çıktığı bildirildi.

ABD ve Türkiye arasında F-35 görüşmesi! ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye heyetlerinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.