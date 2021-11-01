İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un nüfusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Yerlikaya "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış, 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir." dedi. Bakan Soylu, Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." diye konuştu.
Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli sayısı 20 bin 701'e ulaştı Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı incelendiğinde toplamda 20 bin 701 öğrenicinin Türkiye'de eğitim aldığı görüldü.
Vali Yerlikaya, İstanbul'daki Suriyeli sayısını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunduğunu belirtti. Vali Yerlikaya, İstanbul'daki Suriyeli sayısını da paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un nüfusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Yerlikaya "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış, 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler : suriyeli,haberler,istanbul,