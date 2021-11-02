Türkiye Gazetesi

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında düzenlenecek panelde yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, çevre merkezli politikalar ile Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası alanda her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu alanda da öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı’mızın her alanda vurguladığı gibi iklim değişikliğiyle mücadelemizde de yeşil kalkınma stratejimizde de bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. Türkiye’nin ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’nin anlatıldığı kitabı Sayın Cumhurbaşkanı’mız Roma’daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden’a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz."

Biden'dan uyarı: İklim zirvesinde dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı iklim değişikliği konusunda uyardı İngiltere Başbakanı Johnson, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünya liderlerini uyardı. Johnson "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek harekete geçimesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erdoğan: Türkiye iklim krizinin çözümünde etkin bir rol üstlenmekte kararlı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" adlı kitabın takdim yazısında, Türkiye'nin, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlı olduğunu vurguladı.