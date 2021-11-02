Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Strateji Geliştirme Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı”nda konuştu. Bakan Soylu, dünyada hayatın giderek karmaşık bir hâle geldiğini, şehirlerin, devletlerin, ihtiyaçların, beklentilerin, tehditlerin giderek arttığı bir dünyada, gülümseyen bir yüze, anlayışlı zihinlere, basitliğe, iyi niyete ve işi kolay kılan insanlara her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"BİZLER VİCDANI TAŞLAŞMIŞ BİR MİLLET DEĞİLİZ"

Türkiye olarak bu konuda üzerlerini düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkân veriyor değildir. Bizler vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz

Avrupa’nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular. Korktular, güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik sonuçlarını yaşıyorlar.

Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı; bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve en önemlisi tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Ancak genel olarak salgın sürecini ve sonrasını görece olarak onlardan çok daha iyi yönettik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri 2021 Yılı Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"YIL SONUNA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Soylu, AFAD İl Müdürleri 2021 Yılı Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nda da şu ana kadar 80 şehrin afet risk azaltma planlarının tamamlandığını belirterek “Sadece İstanbul’un planı çalışılmaya devam ediyor, inşallah onu da yıl sonuna tamamlamış olacağız” dedi.

Afetler konusunda oluşan hassasiyetlere işaret eden Soylu “Afetlerde artık ‘Nerede bu devlet?’ sözcüğü terennüm edilmiyor” diye konuştu.

Bakan Soylu: CHP ile aramızda 15 puan fark var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son üç aydır anketlerde AK Parti'nin CHP'den 15 puan önde gittiğini söyledi. Bakan Soylu, bu farkın daha da açılacağını aktardı. Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te silineceğini ve partisine bile gelemeyeceğini belirtti.

Bakan Soylu: Sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki, sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak" dedi.