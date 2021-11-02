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EGM'den 76 ilde 'Sinyal Operasyonu'
02.11.2021 - 10:14 | Son Güncelleme: 02.11.2021 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emiyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sinyal Operasyonu” gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı
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