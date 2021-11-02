Türkiye Gazetesi

Avukat Esra Yılmaz ismini kullanarak müşterileri ''Senin yüzünden şirketimiz battı, paramızı ver'' şeklinde tehdit eden dolandırıcıların, müşterilerden parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu ve her gün onlarca mağdurun kendisini arayarak suçladığını söyleyen Avukat Yılmaz, savcılığa şikayette bulundu.

“YAKLAŞIK 5-6 AYDIR BENİ ARIYORLAR”

Dolandırıcıların vatandaşlara kargoyu almak zorundasınız yoksa icra takibi başlatacağız dediklerini söyleyen Yılmaz, “Yaklaşık 5-6 aydır sürekli vatandaşlar beni arıyorlar. Bana Avukat Esra Yılmaz’ın kendilerini aradığını söylüyorlar. Öncesinde bir kargo siparişi verdiklerini daha sonra iptal ettiklerini ifade ediyorlar. Avukat olarak kendini tanıtan kişi de vatandaşlara bu kargoyu almak zorundasın yoksa hakkında icra takibi yapılacak. Avukat ağzıyla da söylemiyorlar. Vatandaşlara hakaret ederek yapıyorlar. Vatandaşlar da nasıl oluyorsa internette arama motoruna Avukat Esra Yılmaz yazınca beni buluyorlar ve beni arıyorlar” dedi.

ŞEBEKEDE KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANI DA VAR

Yılmaz, isminin ve soy isminin Türkiye’de yaygın olduğu için dolandırıcıların bu ismi tercih ettiğini söyleyerek, “Erzurum Barosuna kayıtlı 1 avukat arkadaşımız var benimle aynı isimde. Yine staj yapan bir arkadaşımız daha var. Zannediyorum Esra isminin ve Yılmaz soy isminin çok yaygın olmasından dolayı bu kişiler benim ismimi kullanıyorlar. İçerisinde bir kargo şirketi çalışanın da olduğu bir şebeke olduklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Savcılığa şikayette bulunduğunu ve yakın zamanda isim değişikliği için mahkemeye başvuracağını da aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: “Beni günde en az 5-6 kişi arıyor. Siz bizi aradınız tehdit ettiniz diyorlar. Bizden para talep ettiniz diyorlar. Hayır ben değilim diyorum. Artık olayın hikayesini biliyorum. Savcılığa şikayette bulundum. Soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesine bir isim tashihi davası açmayı düşünüyorum. İsmim Esra Yılmaz ama başına Eyşan ismini de ekletmek istiyorum. Eyşan ismi az kullanıldığı için onu tercih edeceğim. Bu kişilerden nasıl kurtulacağım, bilmiyorum. Çok rahatsızım. Gerçekten dolandırıcılardan bunaldım. Vatandaşlara da uyarım, bu dolandırıcılara itibar etmeyin.''

Avukat, müvekkilini 42 milyon TL dolandırdı Kayseri'de bir avukat hakkında müvekkilini dolandırdığı gerekçesiyle dava açıldı. Avukat, hapis ve para cezasına çarptırıldı.