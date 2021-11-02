YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir." ifadelerini kulalndı.
YÖK Başkanı Özvar yüksek öğretimde aşılı öğrenci oranını açıkladı
02.11.2021 - 11:43 | Son Güncelleme: 02.11.2021 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Üniversitelerde aşılanma oranlarını açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar, oranın öğrencilerde yüzde 79, öğretim elemanlarındaysa yüzde 90 olduğunu söyledi.
Etiketler : aşı,öğrenci,
808593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/808593.aspx
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