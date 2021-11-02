Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan ve Türkiye'ye teslim edilmesi kararlaştırılan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, yurda gelmek üzere yola çıkarıldı.





UÇAĞI BUGÜN TÜRKİYE'DE OLACAK

Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Çiftlik Bank Davası'nda 'Tosuncuk'un kardeşi Türkiye'ye iade edilecek Çiftlik Bank davasında flaş bir gelişme yaşandı. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu olan ağabeyi Fatih Aydın da Türkiye'ye iade edilecek.

Tosuncuk, Çiftlik Bank vurgununa 'ticaret' dedi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank davası kapsamında devam eden soruşturmada, yaptığı dolandırıcılığı, "Ticaret yaptım" diyerek açıkladığı ortaya çıktı.