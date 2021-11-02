Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Temmuz ayında Uruguay’da gözaltına alınarak tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti. Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi. Çiftlik Bank’ın iki numaralı ismi olarak anılan Fatih Aydın’ı taşıyan uçak, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havalanmasının ardından saat 18.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

4 GÜN GÖZALTINDA OLACAK

İnişin akabinde park pozisyonuna ulaşmasının ardından uçağa gelen polis ekipleri, Fatih Aydın’ı teslim alarak uçak altındaki araca bindirdikten sonra gerekli işlemler için İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. ​Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.



'Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Çiftlik Bank davasının sanıklarından ve söz konusu yapının kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın, Türkiye'ye teslim edilmek üzere Uruguay'dan yola çıktı.



'Tosuncuk'a bir dava daha! Ağır ceza mahkemesi Mehmet Aydın hakkında, 784 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan yeni iddianameyi kabul etti.