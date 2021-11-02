Türkiye Gazetesi

Fatih Tezcan, Twitter hesabından 23 Mayıs 2021 tarihli paylaşımında "FETÖ'cü hâkimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı 'ben senin karşında ayağa kalkamam, sen FETÖ'cüsün' diyen şahsıma, 'sen kimsin ki hâkimleri araştırıyorsun' demenin iki manası olabilir. 1. mesleğimi unutmak, 2. tezgâhları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?" ifadelerini kullandı.

FATİH TEZCAN: HÂKİMLERİ ARAŞTIRIYORUZ

5 Nisan 2021'de ise "Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet başkanı hakim M.H.Y'yi ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

"TERÖRLE MÜCADELE EDEN KİŞİLERİ HEDEF ALDI"

Tezcan'ın bu iki paylaşımı başını yaktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesi heyeti hâkimlerine yönelik ifadeleri sebebiyle Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık, Tezcan için "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan açtığı soruşturmayı tamamladı.

"HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, olabileceği bütün adreslerde arama yapılmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadığı ve ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı. Daha sonra şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran'da yakalandığı ve ifadesinin alındığı belirtildi.

"BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

İddianamede, Tezcan'ın "Bahse konu tweetleri ben attım. Tweetler Anayasa'ya, AİHM kanun, karar ve içtihatlarına uygun. Bir suç unsuru bulunmuyor. Kamu güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir bilgi paylaşmadım ve kimseyi hedef göstermedim" diye ifade verdiği aktarıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ.

Ancak Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla, kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin hüviyetlerini açıklayıp yayınladığı ve hedef gösterme suçunu işlediği vurgulandı. Bu sebeple Tezcan'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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