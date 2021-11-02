Malatya Kernek Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını takip eden TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman, 3 kişi tarafından darbedildi. Karaduman'ın şikâyeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Saldırganları, çıkarıldıkları mahmece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Pazarcı esnafından İHA muhabirine çirkin saldırı Eskişehir’de normalleşme sürecinde pazarda artan alışveriş sürecini haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, birkaç esnafın saldırısına uğradı.
İHA muhabirini darp eden saldırganların ifadeleri pes dedirtti İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden 4 saldırganın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırganlardan üçünün ifadelerinde, öldüresiye dövdükleri muhabiri hiç görmediklerini söyledikleri öğrenildi.
İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti Görev başındaki İHA muhabirine saldıranların pişkinliklerinin yüzlerine yansıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Saldırganlardan birinin adliye çıkışında muhabirin, “Utanmıyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık vermesi tepki topladı.