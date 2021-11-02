Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan yapmak istedi. Başkan İmamoğlu, ‘Artık metroda internet var’ başlığı altında canlı yayın başlattı. Ancak konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu. İmamoğlu’nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

Meral Akşener: İmamoğlu ya da Yavaş'a 'hayır' demeyiz İyi Parti lideri Akşener, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan birinin cumhurbaşkanı adayı adayı gösterilmesi durumunda buna karşı çıkmayacaklarını açıkladı.

Evlat nöbetindeki aileler: İmamoğlu acımızı paylaşmadı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Diyarbakır’a bir açılış için gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Trafiği rahatlatacak projeye İmamoğlu engeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise İmamoğlu'na tepki gösterdi.