Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve 3 Kasım 2002’de yapılan ilk genel seçimlerde yüzde 34,28 oy alarak birinci olan AK Parti, bugün iktidara gelişinin 19’uncu yılını kutluyor.

İktidara geldiğinden bu tarafa türlü zorluk ve engellere karşı başarılı bir mücadele veren AK Parti, görev süresince dış politikada izlediği strateji ve ‘Güçlü Türkiye’ duruşuyla, Türkiye'nin kalkınan ve genişleyen nüfuzunu uluslararası arenada da sergiledi. AK Parti iktidarında, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

İşte AK Parti iktidarında 19 yılda gerçekleşen yatırımlardan bazıları:

YERLİ VE MİLLÎ ANLAYIŞ: Savunma sanayiinin millîleştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda millî savaş gemisi (Milgem), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, millî tank Altay, insansız hava aracı Anka, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70’i aştı.

İLK 10 ÜLKE HEDEFİ: Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü. Son dönemde pandemi etkisiyle bütün dünyayı etkileyen ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisini ayakta tutmayı başardı.

HAYALLER GERÇEK OLDU: Merhum Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayal ettiği projeler gerçekleştirildi. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, kamuda başörtü yasağına son verilmesi, IMF’siz Türkiye ve nükleer enerji santrali gibi adımlar merhum liderlerin hayallerinden bazılarıydı.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

K. IRAK, ÖZAL’IN HAYALİYDİ: Liderlerin, terörle mücadelede konusunda önemli hedefleri vardı. Bu kapsamda, Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe Harekâtı, merhum Turgut Özal başta olmak üzere, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın öncelikli çalışma konuları arasındaydı. Özal’ın hayali olarak başlayan bu sürecin ardından 30 yıl geçti ve Ankara hedefine TSK’nın üstün gücüyle ulaştı.

DIŞ POLİTİKA HAMLELERİ: Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke hâline geldi. G20, Karadeniz Ekonomik İş Birliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi birçok uluslararası kuruluşlarda dönem başkanlığı yaptı. Afrika açılımı, Latin Amerika açılımı, Asya- Pasifik açılımlarıyla daha önce hiç gidilmeyen, ilişki kurulmayan birçok ülke ile ilişkiler kuruldu.

DARBECİLERE GEÇİT YOK: AK Parti'den cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için alınan '367 kararı', Türk demokrasi tarihine 'e-Muhtıra' olarak geçen 27 Nisan bildirisi, kapatma davası, 7 Şubat 2012'deki MİT krizi, 2013'te yaşanan Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı-emniyet ve 2016'da da FETÖ darbe girişimi gerçekleştirdi. Söz konusu olaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu sayesinde bertaraf edildi.

SAĞLIKTA DEV ADIM: Birçok şehirde şehir hastaneleri açıldı. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu. Toplu konut hamlesi başlatılarak on binlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi yapılırken, muhtaç insanlara ulaşılarak her türlü sosyal yardım yapıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs 2021'de tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

DEV PROJELER: Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk defa hızlı trenle tanıştı. Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli hizmete girdi. İstanbul Boğazı’na üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3,5 saate indiren Osmangazi

Köprüsü açıldı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR: 2002 yılı sonuna kadar sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 27 bin kilometrenin üzerine çıkarıldı. Bugün kara yolu ağında 3 bin 60 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 68 bin 254 kilometre yol bulunuyor.

AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

AK Partili vekil: HDP istedi, CHP tezkereye hayır dedi TSK'nın sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkereye HDP ve CHP hayır dedi. AK Parti, CHP'ye bu yöndeki oyu HDP'nin kullandırdığını iddia etti.

AK Partili Ramazan Can: Batı yine çifte standardını gösterdi On büyükelçinin skandal Osman Kavala açıklamasına tepki gösteren AK Partili Can “Bildiri tam bir çifte standart. Önce kendi ülkelerine baksınlar" dedi.