Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde televizyon karşısında izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihanet gecesi FETÖ’cü darbecilere karşı hep beraber direndiklerini iddia etti.

“Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kalkışmasında Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine sığınmıştı. Gelişmeleri televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak takip eden Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamalarla 15 Temmuz ihanetine karşı verilen destansı mücadeleyi sulandırmaya çalışmıştı. 15 Temmuz’da yaşananları “kontrollü darbe girişimi” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü hainleri aklamaya kalkışmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin dünkü grup toplantısında traji komik ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücadele ettiklerini iddia ederek “15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu eve sığınmış ve geceyi burada geçirmişti.

“BİRAZ SABRETSİNLER” DEDİ

Kılıçdaroğlu, bu açıklamaların hemen ardından da 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere verdiği desteği tekrarladı. CHP lideri “KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı” diye konuştu.

VİCDANI KABUL ETMİYORMUŞ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 37 kişinin ölümüne, milyonlarca liralık hasara sebep olan 6-7 Ekim olaylarını azmettirici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala’ya da desteğini tekrarladı. Kılıçdaroğlu “Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var, benim vicdanım kabul etmiyor” dedi.

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