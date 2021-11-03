Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yapılan günlük hava durumu tahminine göre, ülke genelinde yapışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

MGM'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 11/19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 21

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: 'Kayıtlardaki en sıcak 7 yıl' olabilir Dünya Meteoroloji Örgütü, son 7 yılın "kayıtlardaki en sıcak 7 yıl" olma yolunda ilerlediğini bildirdi.

Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.