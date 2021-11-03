Türkiye Gazetesi

Adana’da tefecilik yaparak 165 kişiyi mağdur eden şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da servis midibüsü devrildi: 8 yaralı Adana'da meydana gelen kazada servis midibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan göçmenler Adana Havalimanı'na daldı! Adana'da polis operasyonuyla yakalanan mülteciler, işlemler için karakola götürülürken firar ederek Adana Havalimanı'na girdi.

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.