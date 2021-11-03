Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya Twitter üzerinde yayılan asılsız paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Yapılan inceleme sonucu tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.



ALÇAK PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM







İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçen Erdoğan'ın görüntülerine yer verilen paylaşıma Altun, "Dosta güven, düşmana korku…" notunu düştü..



Erdoğan’dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj göndererek gençlere yönelik mesajlarda bulundu. Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basını: G20'nin kazananı Erdoğan İtalyan basını, G20 Liderler Zirvesi'nin kazanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Erdoğan için "Bütün liderler onu görmek istiyordu" denildi.