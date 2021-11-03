Türkiye Gazetesi

Teröre fırsat vermeyen emniyet güçleri, operasyonlara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

GAYBUBET EVLERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve "gaybubet evlerinde" saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 17 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 bin 110 dolar, 600 lira, 3 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

MİT ve Emniyet'ten 6 ilde FETÖ’ye "İzdivaç" operasyonu: 8 gözaltı MİT ve Emniyet tarafından aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 6 ilde 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili Bylock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru ile eski astsubay, saklandıkları evlerde gözaltına alındı.