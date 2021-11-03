Türkiye Gazetesi

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini belirtti.

“DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİHA ÜRETİCİLERİNDEN”

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

20 KAT DAHA UCUZ

Haberde, Türk SİHA’ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

SAHADAKİ DURUMU DEĞİŞTİ

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA’ların 2016’da Suriye’de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

KARABAĞ’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Haberde, SİHA’ların ayrıca son iki yılda Libya’da ve yakın zamanda Karabağ’da dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas’da bu SİHA’yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya’nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya’nın Türk SiHA’larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

Fotokapan tespit etti SİHA etkisiz hale getirdi Siirt'te fotokapana yakalan 4 PKK'LI terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Yunan medyası, Türk SİHA'sının başarısını kıskandı Ukrayna ordusunun, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta sınırı geçmeden Rus hava savunma sistemini Bayraktar TB2 ile vurması, Yunanistan’ı endişelendirdi.

Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağını söyledi.